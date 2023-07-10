محافظ قنا يسلم أول ماكينة خياطة لسيدة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة

سلّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، السيدة هناء عطا الله حسين، ماكينة حياكة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر منزلها بقرية المفرجية بالسبع عيون بمركز قوص، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القرى والنجوع المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

توفير الخامات والأقمشة

اكد محافظ قنا حرصه علي مشاركة الأسرة فرحتها ببدء مشروعهم الخاص، مؤكدا أن المجلس القومى للمرأة قام بتدريب هناء عطا الله حسين علي ريادة الأعمال والحياكة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إضافة إلى قيام الفرع بتوفير عدد من الخامات والأقمشة لمساعدتها علي النجاح في مشروعها باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

مبارة حياة كريمة تدعم الأسر

وأضاف «الداودي»، أن الدولة تهدف إلى توفير حياة كريمة للسيدات من الأسر الأكثر احتياجا وتحويلهم إلى أسر منتجة لتحسين مستوى معيشتهم، من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم مجهودات الدولة، لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.