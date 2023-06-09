ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 578 حالة بقافلة طبية مجانية بقوص في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل قافلة حياة كريمة

وأضاف «الداودي»، في بيان صحفي اليوم، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي على 578 حالة في 6 تخصصات طبية بواقع 156 حالة طب أطفال، و146 حالة جراحة عظام، و141حالة أمراض باطنية، و60 حالة أمراض نساء وتوليد، و45 حالة تنظيم الأسرة، و41 حالة جراحة عامة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 95 حالة.

الرعاية الطبية

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏ ومن جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 70 مواطنا.