محافظ بني سويف: غرس أكثر من 132 ألف شجرة زينة في القرى والمدن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خطة غرس الأشجار والشتلات التي تم توزيعها على الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومديرية الزراعة والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على البيئة.

غرس 132 ألف و550 شجرة زينة ومثمرة في بني سويف للحفاظ على البيئة

وكشف محافظ بني سويف أنه وفقًا لتقرير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة أنه خلال 100يوم في الفترة من 20 مارس حتى 30 يونيو الماضي، جرى غرس 132 ألف و550 شجرة زينة ومثمرة تنوعت بين «ليمون، برتقال، يوسفي، رمان، كافور، ماهونجي، أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا، تيفيتا»، بنطاق الوحدات المحلية لمراكز المحافظة السبع، بجانب المنطقتين الصناعيتين ببياض العرب وكوم أبو راضي ومديرية الزراعة وبعض المدارس التجريبية والزراعية والمنطقة الأزهرية، والطرق والجزر الوسطى، والجهات الحكومية من مدارس وجامعات ومراكز شباب.

إجراءات للحفاظ على استدامة الأشجار

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات التي من شأنها الحفاظ على استدامة الأشجار وعدم التعدي عليها مع توفير مصدر ري دائم ومستمر لها، وتدبير عمالة لازمة لرعاية الأشجار كلا فيما يخصه، وإعداد تقرير ربع سنوي بمعرفة الجهات المستلمة للأشجار عن حالتها، فضلًا عن الاستعانة بإدارة الإرشاد الزراعي والبساتين بمديرية الزراعة كجهة فنية متخصصة للمساعدة في رعاية الأشجار، والتأكيد على مسئولي المصانع بالمناطق الصناعية برعاية بالأشجار المنزرعة على الطرق أمام المصانع.