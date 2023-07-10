رفع 50 طن مخلفات من قرية بالجيزة.. وحملة تشجير للحفاظ على نظافة المنطقة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، برفع كفاءة النظافة في القرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة للشكاوى الواردة.

وفور تلقي محافظة الجيزة شكوى المواطنين من تراكم للمخلفات في شارع عبدالرازق بطموة، وجّهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس، وأسفرت عن رفع 50 طن مخلفات وقمامة.

كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار على جانبي مصرف عبدالرازق في المنطقة المذكورة، وجار المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.

وكلف اللواء أحمد راشد، بمتابعة جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكني، في القطاعات التي تحتاج إلى ذلك، ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.