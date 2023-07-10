«مياه الأقصر» تبدأ حملة لتطهير محطات الصرف الصحي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الاثنين، أعمال تطهير محطة الزراعة للرفع «صرف صحي» بإدارة الأقصر، تحت إشراف مجموعة عمل شبكات الصرف الصحي بالأقصر، ومتابعة المهندس حجاج محمد عبد المعطي، رئيس شبكات الإدارة، وتعليمات المهندس أبوالنجا عرابي، مدير عام الإدارة، كما تجري أعمال تطهير باقي المحطات تباعاً وكذلك شبكات الصرف الصحي.

خطورة رفع أغطية المطابق بالشوارع

من جانبه، ناشد اللواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة مياه الأقصر، المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها، وخطورة رفع أغطية المطابق في الشوارع أو كشفها من غير المتخصصين، موضحا أنه جرى وضع خطة لتطهير محطات وشبكات الصرف الصحي خلال فصل الصيف الذي يتخلله زيادة في الاستهلاك وضغط كبير على الشبكات.

حملات توعية مكثفة

وكانت إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع وإدارات الشركة المختلفة بمحافظة الأقصر، قد نفذت حملات توعية مكثفة استهدفت محلات الجزارة وسيدات المنازل، للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، كما شددت الحملات على عدم إهدار المياه في التنظيف بالمنازل قبل العيد، وجرى توزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها.