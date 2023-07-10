مسؤول إيراني لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تشجع تهريب الوقود بالخليج

اتهم رمضان زراحي، القائد في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، البحرية الأمريكية بالدفاع عن تهريب الوقود في الخليج، من خلال محاولة التدخل حين اعترضت إيران إحدى السفن المحملة بالوقود الأسبوع الماضي.

الحرس الثوري احتجز سفينة تحمل 900 طن من الوقود المُهرب

وقال «زراحي» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «أفراد البحرية التابعة للحرس الثوري كانوا يفتشون سفينة باسم ندى 2 في السادس من يوليو متورطة في تهريب نفط وغاز إيراني في الخليج العربي، وهو ما سعى الأمريكيون إلى منعه من خلال سلسلة من الإجراءات غير المهنية والمحفوفة بالمخاطر».

وتابع «زراحي» أن الحرس الثوري احتجز سفينة تحمل 900 طن من الوقود المُهرب مع 12 من أفراد الطاقم بناء على أمر محكمة.

وأضاف: «أطلق الأمريكيون عدة طائرات، بينها مقاتلتان من طراز إيه-10، وحاولوا حتى اللحظة الأخيرة منع احتجاز السفينة لكن تم إحضارها في النهاية إلى ميناء بوشهر لاتخاذ الإجراءات القانونية».