تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد.. يُنظم يوم 11 أغسطس

أعلن الفنان عمرو دياب عن إحياء أولى حفلاته الصيفية في مدينة الساحل الشمالي فى بورتو جولف الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يؤدي فيها أغنياته الجديدة التي طرحها خلال الصيف الجاري.

عمرو دياب يحيي حفل آخر يوم 14 يوليو

على صعيد آخر، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل في «سول تاون» بالساحل الشمالي، يوم 14 يوليو المقبل.

عمرو دياب طرح أغنية «خلص على قلبي»

من ناحية أخرى، حقق الإعلان الجديد الذي صوره النجم الكبير عمرو دياب، برفقة ابنه عبد الله، رقما قياسيا في عدد المشاهدات؛ إذ تجاوزت مشاهداته في 48 ساعة فقط أكثر من 14 مليون مشاهدة، بواقع أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر «فيس بوك»، ومليوني مشاهدة عبر «يوتيوب»، ومثلها عبر «إنستجرام».

عمرو دياب محور اهتمام الإذاعات البرازيلية

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة مهمة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام، في سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي.