رابط وخطوات تسجيل الماجستير والدكتوراه في كلية الأعمال بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها فتح باب التسجيل لبرنامجي الماجستير المهني والدكتوراة المهنية بكلية الأعمال «التجارة» للعام الأكاديمي 2023 - 2024، وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل برنامج والسعة الاستيعابية.

موعد غلق باب التسجيل في الدراسات المهنية بكلية الأعمال

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، إن التسجيل في برنامجي الماجستير المهني والدكتوراة المهنية بكلية الأعمال للعام الأكاديمي 2023 -2024 مستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

رابط التسجيل في برامج كلية الأعمال ببنها

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن التقديم متاح إلكترونيا أمام الراغبين في التسجيل ببرنامجي الماجيستير والدكتوراة المهنية بكلية الأعمال على الرابط من هـنـا.

خطوات التسجيل في برامج كلية الأعمال ببنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه يمكن التقدم والتسجيل من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط من هـنـا

- الاطلاع على البرامج وشروط التقديم عن طريق الضغط على البرامج والشروط ثم اختيار الكلية.

- تحميل ملفات البرامج والشروط وفتح الملف.

- تسجيل بيانات الطالب الجديد من خلال الضغط على «تسجيل جديد».

- اختيار الكلية المراد التقديم بها.

- ملء البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، وأهمها البريد الإلكتروني وكلمة المرور للتواصل مع الطالب، وإبلاغه برفض أو قبول طلبه.

- حفظ الخطوات السابقة بالضغط على «حفظ».

- الضغط على رجوع أو إدخال «اللينك» مرة أخرى في المتصفح لتسجيل الدخول لاستكمال البيانات بكتابة الإيميل وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول.

- ملء البيانات الخاصة بالعنوان ووسائل الاتصال ثم بيانات المؤهل والكلية.

- اختيار بيانات الدرجة المراد التسجيل عليها.

- الدخول على حفظ ثم متابعة التسجيل على الصفحة ورفع المستندات المطلوبة.

- بعد رفع المستندات يتم الضغط على استمارة التسجيل وتفعيلها بسداد الرسوم عن طريق موقع التحصيل الإلكتروني، ثم طباعة الاستمارة لتقديمها للكلية والتوجه للكلية في حالة القبول لتقديم المستندات والاستمارة ومظروف التقديم يدويا، واستيفاء الإجراءات بمكتب الدراسات العليا بالكلية وتسليم الطلب.