أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن محاولات القوات الأوكرانية قصف مضيق كيرتش ومقاطعتي روستوف وكالوجا أمس، ما كانت لتتحقق لولا مساعدة أمريكا وحلفائها.

زيلينسكي يحاول الهجوم علي روسيا

وجاء في بيان نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نظام فولوديمير زيلينسكي حاول تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية بتوجيه ضربة بصواريخ «إس-200» المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية ضد معبر النقل في كيرتش ومطار موروزوفسك في مقاطعة روستوف.

منظومات الدفاع الجوي تصد الهجوم

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن منظومات الدفاع الجوي صدت الهجوم، وأن عددًا من المباني تضررت نتيجة سقوط شظايا عليها.

وأضافت: «مثل هذه الأفعال لم تكن لتكون ممكنة دون دعم مالي وتقني ولوجستي من الحلف الغربي الذي تقوده أمريكا، الذي يتصرف فعليًا كراعٍ لأنشطة نظام زيلينسكي الإجرامية».