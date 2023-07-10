كيف يتم استخراج بدل تالف لرخصة القيادة؟.. خبير أمني يوضح

يتعرض العديد من المواطنين إلى تلف أو فقد رخصة القيادة الخاصة به؛ لنجد الكثير من التساؤلات حول كيف يتم استخراج بدل تالف لرخصة القيادة؟ وفي هذا الإطار يأتي قانون المرور الحالي ليجيب عن هذا السؤال الذي يطرحه المواطنين.

كيفية استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

وشرح اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، تفاصيل استخراج بدل تالف لرخصة القيادة كما نص عليها قانون المرور الحالي، قائلا: «المادة 360 تنص على أنه في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر يوضح به اسم الطالب ومحل إقامته، ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بقسم المرور الصادرة منه ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة.

وأضاف الخبير الأمني: «ويقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة المفقودة أو التالفة ويتولى قسم المرور بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب يصرف بدل فاقد الرخصة بعد أداء قيمة رسم الدمغة المقرر، ويحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية مؤشرا عليها بعبارة بدل فاقد وبتاريخ إصدارها».