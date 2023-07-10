إصابة شقيقين سقط عليهما سقف غرفة بعقار سكني في المنصورة

أنقذت قوات الحماية المدنية شقيقين من الموت في محافظة الدقهلية اليوم، سقط عليهما سقف غرفة أعلى عقار مكون من 6 طوابق بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة، وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقررت إدارة حي غرب المنصورة إخلاء المبنى وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الدقهلية.

بلاغ بسقوط سقف غرفة أعلى عقار

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة أعلى سطح عقار بشارع السكة الجديدة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ ومسئولي حي غرب المنصورة، وجرى عمل كردون أمني حول العقار.

سقوط جزء من سقف غرفة بالطابق السادس

وبالفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي و6 طوابق على مساحة 70 مترا تقريباً، ومأهول بالسكان عدا الطابق السادس، كما تبين سقوط سقف غرفة أعلى سطح العقار مؤجرة لشخص يدعى «هاني حسن أحمد حسن»، 49 عامًا، نقاش، وشقيقه «تامر»، 48 عاما، عامل.

إصابة شقيقين في حادث سقوط سقف بالمنصورة

وتسبب الحادث في إصابة مستأجر الغرفة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه بجرح قطعي بالظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى استخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، أيدا ذات المضمون، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال مندوب غرفة الأزمات والكوارث بحي غرب المنصورة، علل سبب ذلك لقدم العقار، موضحا أنه جار عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما أوصى بإخلاء الطابق الخامس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6411 لسنة 2023 إداري قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.