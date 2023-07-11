وظيفة مضمونة.. 17 مدرسة للتمريض بينها 2 «بنين» بالشرقية

يسعى العديد من الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، إلى الالتحاق بمدارس التمريض، كمدارس بديلة للتعليم الثانوي العام والثانوي الفني، رغبة في الحصول على وظيفة فور التخرج.

تنسيق مدارس تمريض الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنسيق مدارس التمريض الحكومية، الذي قدر بـ260 درجة، وفي حالة عدم استكمال العدد في بعض المدارس، يكون الحد الأدنى لاستلام الملف 250.

تنسيق العاشر من رمضان والعزازي

جاء تنسيق مدرسة العاشر من رمضان بـ250 درجة، وتمريض مستشفى العزازي 265 درجة، وتنسيق تمريض مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق 230 درجة.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة في تصريح لـ«الوطن»، إن مدة الدراسة في مدارس التمريض 3 سنوات، عدا مدرسة الأحرار 5 سنوات، وسيتم توزيع الطلاب على المستشفيات الحكومية، لتلقيهم فترة التدريب العملي، التي تؤهلهم لمزاولة مهنة التمريض فيما بعد، أوالتحاقهم بكليات التمريض.

وأوضح أن المحافظة تضم 15 مدرسة للتمريض للبنات، موزعة على مراكز المحافظة، ومدرستين مخصصتين للبنين، وهما مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بنين، بمنشأة بشارة بمدينة الحسينية، التي تتكون من دورين، ومدرسة تلراك للتمريض للبنين.

وأكد أن من مميزات الالتحاق بمدارس التمريض، استلام التكليف مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة، والبدء في العمل، في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين في مصر، موضحا: «مدارس التمريض من أبرز المدارس التي تساعد على توفير الوظائف، والالتحاق بسوق العمل، حيث يتم الاهتمام بالعملية التعليمية، والتدريب، لتخريج عناصر بشرية واعية، وذات كفاءة عالية من فنيين وفنيات التمريض، بما يساهم في تحقيق خدمات طبية للمواطنين ذات جودة عالية».