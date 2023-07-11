عاجل.. مفاجأة جديدة في قرار «فيفا» بإيقاف نجم الأهلي 6 شهور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن إيقاف المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الاهلي، لمدة 6 شهور قادمة بسبب مستحقات وكيل أعماله.

شوبير يتحدث عن إيقاف ديانج

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « ملعب أون تايم»:« لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أرسلت خطابًا رسميًا إلى النادي الاهلي صباح أمس الإثنين يفيد بإيقاف ديانج 6 شهور.

وأضاف :« قيمة المستحقات المتأخرة لصالح وكيل أعمال أليو ديانج السابق تقدر قيمتها 250 ألف دولار، و سيتم دفع الغرامة الموقعة على ديانج، اليوم الثلاثاء، ولن يكون هناك إيقاف للاعب.