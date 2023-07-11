رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. آخر تطورات انتقال إمام عاشور للأهلي.. شوبير: «فاضل تكة»

كتب:

محمد هانئ
05:11 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

تحدث  الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور

وقال  «شوبير»، في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه « ملعب أون تايم»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس1 »: « الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين».

وأضاف: « نادي ميتلاند رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه عندما تعاقد مع إمام عاشور، من نادي الزمالك في يناير الماضي».

وأتم: « مفاوضات الأهلي مع ميتلاند في الرتوش الأخيرة، تقدر تقول فاضل تكة على انضمام إمام عاشور، للقلعة الحمراء».

اقرأ المزيد:

تحرك عاجل من الزمالك بعد إيقاف القيد بسبب شيكابالا

طلب عاجل من الأهلي بشأن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تتويجه بالدوري

عاجل.. الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة الـ1.5 مليون يورو وإيقاف القيد بسبب شيكابالا

عاجل.. أول تعليق من الزمالك بِشأن إيقاف القيد

عاجل.. تفاصيل إيقاف القيد لـ نادي الزمالك
بقلم محمد هانئ