عاجل.. آخر تطورات انتقال إمام عاشور للأهلي.. شوبير: «فاضل تكة»

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات صفقة انضمام إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي، لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور

وقال «شوبير»، في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه « ملعب أون تايم»، المُذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس1 »: « الأهلي كان يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي معين».

وأضاف: « نادي ميتلاند رفض موضوع الإعارة، وطلب أن يتم حسم الصفقة بشكل نهائي وأن يحصل بالكامل على المقابل المالي الذي دفعه عندما تعاقد مع إمام عاشور، من نادي الزمالك في يناير الماضي».

وأتم: « مفاوضات الأهلي مع ميتلاند في الرتوش الأخيرة، تقدر تقول فاضل تكة على انضمام إمام عاشور، للقلعة الحمراء».