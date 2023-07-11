عاجل.. مصدر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور قبل انضمامه للأهلي

حسمت إدارة النادي الأهلي، تعاقدها بشكل رسمي مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي حاليًا والزمالك سابقًا، لمدة 4 سنوات مقبلة، ومن المقرر انضمامه للتدريبات الجماعية، بعد الإعلان عن الصفقة بداية الأسبوع المقبل.

ورد مصدر داخل النادي الأهلي، على حقيقة استمرار شكوى إمام عاشور من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الخلفية، وموقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية للأحمر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن إمام عاشور تخلص من إصابته بشكل نهائي، لكنه سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية، خاصة أنه تغيب عن تدريبات ميتلاند منذ شهر أبريل الماضي بسبب إصابته.

متى يعلن الأهلي عن صفقة إمام عاشور؟

وأوضح أنه لم يجر الاستقرار حتى الوقت الجاري عن توقيت الإعلان عن الصفقة، والنادي سيؤجل الإعلان في الوقت الراهن حتى خوض لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك، المقرر له يوم الخميس المقبل، لحسم لقب الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن إدارة التعاقدات في النادي ستنتهي من الأمور التعاقدية كافة، ومن ثم سيجرى تصوير اللاعب للإعلان عن ضمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.