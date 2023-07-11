صافرات إنذار جديدة تحذر من غارات في عدة مناطق بينها عاصمة أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار، للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية، بينها العاصمة «كييف» و«تشيركاسي»، كما دوت في المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا في مقاطعة زابورجيا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، إن روسيا شنت غارات جوية ليلا على«كييف».

ليتوانيا: لم يعد هناك معنى لقانون العلاقات مع روسيا

وحث رئيس ليتوانيا،جيتاناس ناوسيدا، حلف شمال الأطلسي«الناتو» على إنشاء قواعد عسكرية دائمة قرب حدود روسيا، وقال، إن لم يعد هناك معنى لقانون العلاقات مع«موسكو» بعد نشرها أسلحة نووية تكتيكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخباربة.

رئيس ليتوانيا يدعو حلفاء «الناتو» إلى زيادة إنفاقهم العسكري

ودعا ناوسيدا، لإبطال القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا لعام 1997، داعيا حلفاء «الناتو»، إلى الإسراع في زيادة إنفاقهم العسكري بسبب الوضع الهش والخطير للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في تقرير، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» عمل مع جهاز الأمن الأوكراني «إس بي يو»، لإزالة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لروسيا، في تدخل بشكل غير قانوني، في حرية التعبير، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، كريستوفر راي، كلمة أمام «الكونجرس» هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.