تقاس بمعادلة حسابية.. ماذا تعني «درجة الحرارة المحسوسة» في بيان الأرصاد؟

تعديلات جديدة أدخلتها هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها الذي تصدره بشكل يومي، عن حالة الطقس، لتساعد المواطنين على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التغيرات الجوية، من ضمن الإضافات التي جاءت في البيان كلمة «المحسوسة»، ضمن خانات درجات الحرارة.

الشعور بارتفاع حرارة أعلى من المعلنة

يقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن إضافة خانة درجة الحرارة المحسوسة داخل بيان الأرصاد، جاء بناء على طلب جمهور المواطنين، الذين طالبوا بمعرفة درجة الحرارة المحسوسة على أرض الواقع: «كتير من الناس بيحسوا إن درجة الحرارة العظمى اللي بتتكتب مش هي اللي بيحسوا بيها فعليا على أرض الواقع، لأنها بتكون أعلى كام درجة، فحطينا درجة الحرارة المحسوسة اللي بتكون ناتجة عن معادلة، بنضيف عليها معدل الرطوبة الموجود في الجو».

عملية حساب درجة الحرارة المحسوسة

تحسب درجة الحرارة المحسوسة في هيئة الأرصاد، طبقا لدرجة الحرارة العظمى، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها خلال ساعات النهارفي اليوم، ويضاف عليها درجة الرطوبة الموجودة في الجو لتصبح أكثر واقعية بالنسبة للمواطنين، إذ تزيد درجة الحرارة غالبا عن العظمى بحوالي درجتين إلى ثلاث درجات.

أسباب وضع خانة درجة الحرارة المحسوسة

عن سبب إضافة خانة درجة الحرارة المحسوسة يشير دكتور محمود القياتي، إلى أنها تم وضعها في بيان هيئة الأرصاد الجوية للأسباب الآتية:

أولا: طلب الجمهور من المواطنين المهتمين بمعرفة درجة حرارة الجو بشكل يومي.

ثانيا: لأنها موجودة بمنظمة الأرصاد العالمية.

ثالثا: لمواكبة الجديد والاتجاهات الحالية المعاصرة.