عاجل.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات و«الأرصاد» تحذر من التعرض للشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، في الفترة من الثلاثاء 11 يوليو وحتى الأحد 16 يوليو 2023، محذرة من تعرض البلاد لموجة حارة اعتبارًا من الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل الحرارة ليلاً.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّه بخلاف الموجة الحارة ستكون حالة الطقس الأيام المقبلة، معتدلة الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كل الأنحاء، بينما خلال ساعات النهار يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

رياح على عدة مناطق

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط رياح على فترات متقطعة، غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأضافت أنه من الخميس حتى السبت تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تنصح بعدم التعرض للشمس

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 11 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.