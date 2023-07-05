أسماء أوائل التعليم الفني التجاري بدمياط.. بينهم 6 طالبات من مدرسة واحدة

يبحث الطلاب بمحافظة دمياط وأولياء أمورهم عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عن طريق الرابط الإلكتروني، وكذلك عن أسماء الأوائل بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميا.

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل التعليم التجاري على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، إذ كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بدمياط أنه من بين العشر الأوائل ستة طالبات من مدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة، وجاءت الأسماء كالتالي:

المركز الأول على مستوى المحافظة: ديانا السيد إبراهيم الموافي، قسم التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية.

المركز الثاني: نورهان محمد عبد الخالق عبد الوهاب، قسم التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة.

المركز الثالث: شهد عبده جلال خضير، قسم التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة.

المركز الثالث مكرر: منة الله أحمد ربيع عوض محمود، شعبة إدارة بمدرسة طه ندا بكفر الغاب.

المركز الخامس: سارة العربي أحمد عبد الهادي، شعبة إدارة مدرسة طه ندا بكفر الغاب.

المركز الخامس مكرر: نورهان محمد أحمد طرابيه، شعبة التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة.

المركز السابع: جميلة ربيع محمد عبد المقصود، شعبة إدارة بمدرسة ماهر المليجي العسكرية بالزرقاء.

السابع مكرر: حنين محمد محمد العلمي، شعبة التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة.

السابع مكرر: مريم إبراهيم العبد، شعبة إدارة بمدرسة الزرقا التجارية.

السابع مكرر: هدير أسعد حسن عضمة، شعبة التسويق بمدرسة عزبة البرج التجارية المشتركة.