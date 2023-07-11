أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2175 جنيها

تسجل أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، ثبات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، في ظل أن الأسعار تراجعت مرتين أمس الاثنين، بنحو 10 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم 2175 جنيها للشراء وعيار 24 يسجل 2486 جنيها.

أسعار الذهب في بداية التعاملات

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1864 جنيها ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الأن 2279 بالنسبة للشراء.

سعر جنيه الذهب والأونصة اليوم

ويشهد سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة، 17400 جنيه، ويبلغ سعر الأونصة 77306 جنيهات، فيما يسجل سعر كيلو الذهب 2485714 جنيها للشراء.