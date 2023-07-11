5 أيام استثنائية للتقديم على الثانوية العامة والتعليم الفني في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام، والثانوى الفني، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم التي بدأت في 1 يوليو الجاري واستمرت حتى اليوم، الثلاثاء.

فتح الموقع الإلكتروني مرة أخرى

وقال المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تقرر وجود فترة استثنائية لتنسيق قبول الطلاب في الثانوي العام والفني مدتها 5 أيام تبدأ من غدا الأربعاء، 12 يوليو وتنتهي يوم الأحد 12 يوليو، مطالبًا أولياء الأمور بسرعه التقديم لأبنائهم الطلاب قبل غلق الموقع الإلكتروني بعد هذا الفترة، ويمكن التقديم من هنا.

وأشار إلى أن الفترة الاستثنائية خاصةً بالغربية فقط، وأيضا تستطيع المديرية غلق وفتح الموقع، إذ أن لكل مديرية موقعها الخاص بها لتنسيق قبول الطلاب.