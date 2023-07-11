امتحان الديناميكا يسعد طلاب الثانوية العامة في المحافظات: «حلو وسهل»

سادت حالة من الهدوء والرضا في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعبر العديد من الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الذي استمر على مدار ساعتين وسط تشديدات أمنية مكثفة وإجراءات احترازية حفاظا على صحتهم.

آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في الدقهلية

رصدت «الوطن» آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث عبر عبد الرحمن حسنين، عن سعادته لسهولة امتحان الديناميكا قائلا: «عبارة عن 20 سؤالًا بينها الاختياري والمقالي، وكان في منتهى السهولة وانتهيت منه قبل الوقت المحدد وأحسن وأسهل امتحان».

وقال إبراهيم الليثي، طالب في الثانوية العسكرية بالمنصورة، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط والمتفوق معًا، ويستهدف كل المستويات، مشيرًا إلى أنه كان بحاجة إلى وقت إضافي لكي يراجع، ولكن في المجمل «كان حلو» -حسب تعبيره-.

طالبة بالقليوبية: كنا نحتاج وقتا أطول

أما الطالبة سنا إسلام، من مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، فترى إن مستوى الامتحان اليوم كان فوق المتوسط والأسئلة المقالية كان فيها «تركات» كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول للحل.

وكشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية بالقليوبية، إن الامتحانات اليوم مرت بهدوء ولم يحدث مع مايعكر صفو اللجان حيث جرى تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها.

وفي الإسماعيلية، قال الطالب أحمد إبراهيم، إن الامتحان كان في المستوى المتوسط أو فوق المتوسط، وضم 3 نقاط فقط كانت تحتاجو إلى التفكير والتمهل قبل الإجابة عليها، إلا أن باقي الأسئلة كانت مباشرة وواضحة بشكل كاف للطلاب.

الغيابات في بعض المحافظات

وبالنسبة للغياب، فكشفت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية في بيان لها غياب 80 طالبا، مشددة على أن اللجان فيما لم تشهد أي مشكلات أو ضبط حالات غش أو حالات مرضية بين الطلاب والملاحظين.

وفي شمال سيناء، قالت غرفة عمليات المركزية أن إجمالي عدد الطلاب المقرر حضورهم لأداء الامتحان 287 طالبًا، ونسبة الحضور كانت 99%، ونسبة الغياب 1%.