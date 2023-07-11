واشنطن تؤكد دعم أوكرانيا بالقنابل العنقودية.. وروسيا: غير مهتمة بالحل السياسي

حاز القرار الأمريكي بدعم أوكرانيا بالقنابل العنقودية، على اهتمام الرأي العام العالمي، عقب إعلان واشنطن قرار دعمها لكييف بتلك الذخائر، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، «جيك سوليفان»، إن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية سيكون مؤقتاً، وفقا لوكالة تاس الروسية.

أزمة القنابل العنقودية

وأضاف سوليفان، أن واشنطن بدأت زيادة إنتاج القنابل العنقودية بشكل جدي لتلبية احتياجات أوكرانيا، لافتا إلى أن العديد من الدول الأعضاء في حلف الناتو لا توافق على قرار أمريكا بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، منوها بأن ذلك لا يؤدي إلى انقسام في صفوف الناتو، بحسب المصدر السابق.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا يؤكد عدم اهتمامها بالحل السياسي.

دعم أوكرانيا بالقنابل العنقودية

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الجمعة عن قرار مد أوكرانيا بالقنابل العنقودية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فيما تحظر عشرات الدول استخدام القنابل العنقودية بموجب اتفاقية أوسلو 2008، وهناك العديد من دول العالم التي لم تصادق على اتفاقية حظر القنابل العنقودية من بينها أمريكا والصين وروسيا وأوكرانيا.