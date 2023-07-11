جرام الذهب يخسر 95 جنيها في أسبوع.. كم قيمة عيار 21 اليوم؟

سجّلت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة وصلت إلى 95 جنيهًا، وبنسبة 4.1%، بينما ارتفعت الأوقية 5 دولارات، بنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، وسجّل سعر الأوقية اليوم 1936 دولارًا، بعدما لامس مستوى 1940 دولارًا، أمس الإثنين، وفقا لما أعلنته إحدى منصات تداول الذهب على الإنترنت.

سعر جرام الذهب عيار 24

ووفقا لذات المصدر، سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات، 2486 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية، الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21، فسجل اليوم الثلاثاء 2175 جنيها للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر شيوعا وانتشارا بين المواطنين في الأسواق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، 1864 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2279 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 1450 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة سعر المصنعية والضريبة في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سجل اليوم 17400 جنيه، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.