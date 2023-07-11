طلاب «المصرية اليابانية» يطلقون مبادرة لنظافة شوارع وحدائق السويس

التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، بطلاب وطالبات المدرسة المصرية اليابانية، بحضور سلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشؤون التعليم، والدكتورة سوزان يوسف مديرة المدرسة، ووافق المحافظ على تنفيذ مباردة الطلاب التي تحمل شعار «النظافة ثقافة».

إطلاق مبادرة لتنظيف الشوارع

ورحب المحافظ بطلاب المدرسة اليابانية المصرية، وناقش مبادرة طرحوها لتنظيم لنشر ثقافة الاهتمام بالنظافة تحت شعار «النظافة حكاية.. والسويس بداية الحكاية».

وتحدثت مديرة المدرسة الدكتورة سوزان يوسف، عن سلوكيات الطلاب داخل المدرسة، وتنفيذ أنشطة «توكاتسو» التي تحث على النظافة لتكون محافظة السويس نظيفة بمساعدة أهلها، على أن تنطلق المبادرة من المتنزهات العامة والحدائق.