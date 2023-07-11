ضبط طن دقيق و1000 لتر سولار مجهول المصدر في حملات تموينية بالمنوفية 

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحرير 379 محضر تمويني

وأسفرت الحملات التموينية خلال يومين، عن تحرير 379 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 184 محضر مخالفات مخابز، و195 محضر أسواق، لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

وأشار المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي جرى ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز السادات، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بناحية الطريق الإقليمي، لحيازته كمية قدرها 1 طن دقيق فاخر، استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر، والآخر ضد المدير المسؤول عن مصنع الفايبر بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته كمية قدرها 1000 لتر سولار بدون مستندات ومجهول المصدر، وتجميعها دون موافقة الجهات الرقابية، واتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جرى تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن محطة مواد بترولية بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحطة، بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.

المحافظ يكلف بتشديد الرقابة على الأسواق

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع كافة، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.