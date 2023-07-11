«القومية للأنفاق» تكشف عن تفاصيل التشطيبات النهائية لمحطة التوفيقية (فيديو)

انتهت الهيئة القومية لمترو الأنفاق من كافة الأعمال الخاصة بمحطة التوفيقية، من تشطيب الواجهات الرئيسية وتركيب قضبان القطارات، وتجهيز الأرصفة، فضلاً عن أعمال الإنارة، وسلالم الدخول والخروج، والمصاعد الكهربائية.

تقدم الأعمال بمحطة جامعة التوفيقية ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث

وأشارت الهيئة إلى تقدم الأعمال بمحطة جامعة التوفيقية ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، مؤكدة أن مسار المرحلة الثالثة بالمشروع يمتد بطول 17.7 كم، وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور، مارًا بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستات، بأعمال تطوير المترو، وتشغيل محطات جديدة، موضحة أن ذلك يأتي اتساقا مع خطة الدولة في التوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

تيسير حركة نقل المواطنين

وقالت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، من المقرر أن تسهم في تيسير حركة نقل المواطنين، خاصة أنها تخدم مناطق كثيفة السكان.