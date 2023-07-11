خبير سياحي: نسب إشغال فنادق العلمين الجديدة ستصل إلى 100% بسبب المهرجان

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة سينقل صورة إيجابية عن مصر للعالم، كما أن المهتمين و«فلورز» الأنماط السياحية المختلفة حول مختلف أنحاء العالم سيتابعون هذا المهرجان.

إقبال كبير على العلمين الجديدة

وأضاف «هزاع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين والساحل الشمالي يتميزان في الصيف بإقبال السياح من الدول العربية والأوروبية، نظرا لوجود مطار في مدينة العلمين.

إشغال الفنادق تصل إلى 100%

ولفت الخبير السياحي إلى أن طول فترة مهرجان العلمين الجديدة ستؤدي إلى جذب سياحي أكبر، ونسب إشغال بالفنادق قد تصل إلى 100%، لوجود حفلات ترفيهية وفنية، ومن المتوقع وجود إقبال كبير على كل الأنماط السياحية التي تتمتع بها المدينة.