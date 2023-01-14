ترخيص 12 سيارة ميكروباص لخدمة 3 مناطق عمرانية بالمنيا الجديدة

أعلن مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، عن ترخيص 12 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي، لخدمة مناطق الامتداد، وتشمل «الزهراء القرنقل، ابني بيتك 2»، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة الخدمات لأهالي المدن الجديدة.

الاهتمام بالمدن الجديدة

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عقد اجتماعا في وقت سابق مع اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة توفير المزيد من الخدمات لإسكان المدن الجديدة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المدن الجديدة بالتنسيق بين المحافظة وجهاز مدينة المنيا الجديدة ومجلس أمنائها.

4 ميكروباصات لكل خط سير

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ المنيا طلب تقدم به مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، للموافقة على ترخيص عدد من الميكروباصات لخدمة الأهالي القاطنين في المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعد دراسة المقترح بمعرفة الجهات المعنية وتضم «المحافظة وجهاز مدينة المنيا الجديدة، إدارة المرور، والمواقف»، تم الموافقة على ترخيص 12 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، بواقع 4 ميكروباص لكل منطقة، حيث جرى تشكيل لجنة لاختيار السيارات طبقا للشروط التي وضعتها محافظة المنيا للمتقدمين.

وبعد تسيير الميكروباصات الجديدة بالخطوط الثلاثة بالفعل، عقد مجلس أمناء المنيا الجديدة اجتماعا بحضور المهندس خالد نايف، رئيس جهاز المدينة، والمهندس وائل قطب، رئيس المجلس، وأحمد خالد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، لمناقشة توفير خدمات أخرى لأهالي المناطق العمرانية، وعلى رأسها توفير وسائل المواصلات.

يذكر أن مناطق الامتداد بالمنيا الجديدة تضم منشآت هامة وحيوية، ومنها جامعتي دراية والمنيا الأهلية وفرع جامعة الأزهر، والمرحلة الثالثة لسكن مصر بمنطقة ابني بيتك وجامعة اللوتس والمدرسة البريطانية ومدرسة تطبيقية بمنطقة الزهراء ومدرسة اللغات بمنطقة القرنفل، وجار دراسة إنشاء منطقة خدمات بريدية بمنطقة القرنفل، كما تمت الموافقة على تخصيص مستشفى للأطفال المصابين بمرض السكر على مستوى المحافظة في منطقة ابني بيتك.