خبير اقتصادي: الأزمة العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة في مصر تعتمد على الواردات إلى حد بعيد، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية، حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار.

انخفاض معدل البطالة على نحو ظاهر

وتابع «نافع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك ارتفاعا في إيرادات الصادرات والسياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات، بخلاف انخفاض معدل البطالة على نحو ظاهر، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري يتحسن إلى حد بعيد.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بمتانة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري دفع ضريبة ثورتين، وما تبعهما من فوضى وسيولة في الشارع.

مصر تعاني من نقص من الموارد

ولفت إلى أن مصر تعاني من نقص الموارد مع زيادة عدد السكان، وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا رغم الأزمات العالمية، أمر جيد للغاية.