إحالة 143 محضرًا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 143 محضرًا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة من أجل إعمال شئونها، وهي المخالفات التي جرى رصدها خلال عدة حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز في مختلف الإدارات.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

إحالة 143 مخالفة للنيابة العامة

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن «دكرنس وحي غرب المنصورة ومنية النصر وطلخا والمطرية وشربين واجا ونبروه وميت غمر» على مدار يومين، وجاءت المحاضر المحررة، على النحو التالي:

- محاضر عدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر عدم مطابقة للمواصفات ونقص وزن وعدم إعلان عن الأسعار.

- محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية وبيع أعلى من السعر الرسمي.

- محاضر إدارة مخبز بلدي دون ترخيص وتوقف عن الإنتاج.

- محاضر مبيعات وهمية بقيمة 260 رغيف وتصرف في دقيق بكمية قدرها 197 شيكارة.

- محاضر عدم إصدار فواتير وغلق في مواعيد العمل الرسمية.