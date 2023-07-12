مصرع شخص وإصابة 13 في حادث انقلاب سيارة ببورسعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص بهم جنوب بورسعيد.

تلقى مرفق الإسعاف إخطارًا بانقلاب ميكروباص في منطقة الكارتة القديمة جنوب بورسعيد، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجارٍ نقل 13 مصابًا إلى مستشفيات بورسعيد، ونقل جثة إلى المشرحة.

انقلاب سيارة ميكروباص في بورسعيد

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن مصرع إبراهيم صالح علي ابراهيم، 22 عاما، من محافظة الدقهلية، في حادث انقلاب سيارة، ميكروباص رقم 4766 ط ع ص، كما أصيب 13 آخرين، وذلك على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» عند كارتة السيارات.

وعلى الفور، نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الزهور والسلام بورسعيد، لتلقي العلاج من الإصابة بكدمات وسحجات متفرقة بمختلف الجسم.

أسماء المصابين في حادث بورسعيد

وأكد أن المصابين هم داليا محمد السيد 22 عاما، من الدقهلية، وسلمى عبد الله فريد 17 عاما، من الإسماعيلية، وأمل إسماعيل عبد القادر، 55 عاما، بسمة عبد الله، ومحمد أبو العطا، 52 عاما، وياسر فتحي عبد الله 23 عاما، دقهلية، عبد الرحمن محمد حسن 19 عاما، إسماعيلية، شيماء عصام عبد الله 43 عاما، كامل فتحي إبراهيم 20 عاما، السيد سمير فايز 20 عاما، وأحمد وليد عادي 16 عاما، من العاشر من رمضان، ومحمود شريف محمد من دمياط، ويوسف محمد علي من بورسعيد.

حُرر عن ذلك محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث، ووضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.