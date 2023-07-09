إصابة زوجين وأبنائهما الخمسة في انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي بني سويف»

أصيب زوجان وأطفالهما الخمسة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو، وبداخلها أسرة مكونة من 7 أفراد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات أن المصابين في الحادث هم الزوج ويدعى «أحمد ج. ا»، 35 سنة، أعمال حرة، مصابا بجرح قطعي بالفم، وزوجته «غادة ر. م»، 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، والأطفال «فيروز»، 5 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، و«مريم»، 11 سنة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و«كرمة»، 6 أشهر، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، و«سندس»، 8 سنوات، و«هاجر»، 3 سنوات، مصابة بكدمات بالجسم.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.