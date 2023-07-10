محافظ قنا يحيل رئيس حي ومشرفي النظافة بقوص للتحقيق بسبب انتشار القمامة

أحال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رئيس حي شارع النصر بمدينة قوص ومشرفي النظافة وعمال النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية إلى التحقيق، لتدني مستوى النظافة بشوارع المدينة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجرها بشوارع مدينة قوص، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمرار رفع المخلفات

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.

تطهير ترعة الكلالسة

كما ووجه محافظ قنا، خلال الجولة بتطهير ترعة الكلالسة، مع ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.