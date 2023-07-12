أماكن أداء اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بالدقهلية.. 3 كليات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 3 كليات في جامعة المنصورة، يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي تبدأ يوم السبت 15 يوليو الجاري، حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر، وذلك للطلاب الذي خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وتستعرض «الوطن» أسماء كليات جامعة المنصورة التي تشترط أداء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات، وهي:

1- كليات الفنون الجميلة «فنون – عمارة».

2- كليات التربية الرياضية.

3- كليات التربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية

وحددت وزارة التعليم العالي أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية، في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، أو كلية الفنون التطبيقية بالجيزة، التابعة لجامعة حلوان.

وتُعقد اختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، بما فيها مركزي المطرية والمنزلة «بنين وبنات»، في جامعة المنصورة.

وتستقبل كلية الفنون الجميلة «فنون»، اختبارات القدرات لطلاب المحافظات المجاورة من أبناء «الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية».

وتستقبل كلية الفنون الجميلة «عمارة» جامعة المنصورة، اختبارات القدرات لطلاب المحافظات المجاورة من أبناء «الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية»

ويؤدي طلاب محافظة الدقهلية اختبارات كلية التربية الفنية، في كلية كلية التربية الفنية بالزمالك.

بدء أعمال التنسيق

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

موعد أداء اختبارات القدرات بالكليات

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان، إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم 15 حتى 27 يوليو 2023، ويمكن للطالب تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.- يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية – هندسية – أدبية».

- يتأكد الطالب من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.