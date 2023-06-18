«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

أكدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، انتظام امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة الغربية، دون شكاوى، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتأمين ماراثون الامتحانات.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، «22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية، و110 طلاب للدولي»، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

لا شكاوى في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 محافظة الغربية، بدأ بدون أن تسجل غرف العمليات سواء المتواجدة في الإدارات التعليمية الـ10 أو غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في المديرية أي شكاوى أو معوقات في دخول الطلاب، وبدأ الامتحان وسط أجواء طبيعية.

وأوضح أن المديرية حرصت على الاستعداد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة 2023، وتوفير كافة المستلزمات التي تتطلبها عملية الامتحانات من لجان واستراحات للمراقبين، وأيضا محيط اللجان تم رفع كافة الإشغالات المتواجدة بها، بالتسنيق مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، مؤكداً على ضرورة تسهيل وتيسير كافة الإجراءات للطلاب وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية.