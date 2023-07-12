موعد السنة الهجرية الجديدة 2023؟.. الإفتاء تستطلع هلال محرم الإثنين المقبل

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم بعد غروب شمس يوم الإثنين المقبل 29 ذي الحجة 1444 هجريا، ويتحدد بناء على هذه الرؤية موعد السنة الهجرية الجديدة 1445 والتي توافق العام الجاري ميلاديا 2023، كما سيتحدد بناء على هذه الرؤية مدى صحة التوقعات التي أعلنها مركز البحوث الفلكية، بخصوص موعد بداية العام الهجري الجديد، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

موعد السنة الهجرية الجديدة 2023

وكان مركز البحوث الفلكية قد أعلن موعد السنة الهجرية الجديدة 2023 قائلا إن هلال شهر المحرم يظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

وأكدت الحسابات الفلكية أن يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ، وبالتالي تكون غرة شهر المحرم 1445هـ ومن ثم موعد بداية السنة الهجرية الجديدة التي توافق العالم الميلادي 2023 فلكياً يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 م وفقا للحسابات الفلكية.

السنة الهجرية الجديدة 2023

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي ووفقا للرؤية الشرعية موعد السنة الهجرية الجديدة 2023 بعد استطلاع شهر المحرم مساء الإثنين المقبل.