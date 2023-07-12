ضبط متهم بالنصب على المواطنين في الإسكندرية.. «ادعى قدرته على السحر»

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى خلالها المُعلن قدرته على أعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبيّن أنّه عاطل ومقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبيّن احتوائه على الرسائل والمحادثات التي تؤكد نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.