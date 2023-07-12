3 ملايين و406 آلاف جنيه إيرادات 4 أفلام في السينما خلال 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا في السينما عن يوم أمس الثلاثاء، 3 ملايين و406 ألف و577 جنيه، وتضم القائمة أربعة أفلام تم عرضها في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 وهي أفلام «بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي

وتصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام يوميًا في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس، إيرادات تقدر بمليون و562 ألف و986 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 89 مليون جنيه بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

كما سجلت إيرادات فيلم البعبع، أمس في السينما 716 ألف و531 جنيه، وتجاوز إجمالي إيراداته 28 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، إنعام سالوسة، باسم سمرة، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

أما فيلم تاج، حقق إيرادات في شباك السينما أمس، 667 ألف و155 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 33 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس

وحقق فيلم مستر إكس، في السينما أمس، 459 ألف و905 جنيه، وتتجاوز إجمالي إيراداته 17 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.