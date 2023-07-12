فيلم مستر إكس يحقق 460 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدّر بـ459 ألفا و905 جنيهات، ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، والتي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات أمس كسرت حاجز المليون جنيه، يليه البعبع بإيرادات 716 ألفا و531 جنيها، وفيلم تاج بإيرادات 667 ألفا و155 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات الأفلام

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 17 مليون جنيه، فيما تجاوزت إيرادات فيلم بيت الروبي أكثر من 89 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع، وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج 33 مليون جنيه، وتخطت إيرادات فيلم البعبع 28 مليون جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

تدور قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم مثل أكرم حسني ومي عمر ومجدي عبدالغني وبيج رامي.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.