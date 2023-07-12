فيلم تاج يحقق 667 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم تاج، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، إيردات تقدّر بـ667 ألفا و155 جنيها، ليتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في أفلام موسم عيد الأضحى 2023، الذي يتصدره فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، بإيرادات أمس تقدر بمليون و562 ألفا و986 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج في إطار بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو التي يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.

وطرح تامر حسني، منذ أسبوعين أغنية هرمون السعادة من فيلم تاج، وحققت أكثر 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع حاتم محسن.