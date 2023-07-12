89 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي بدور العرض خلال 3 أسابيع

سجّل إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي، على مدار 3 أسابيع منذ عرضه بالسينما، نحو 89 مليون و165 ألف و301 جنيه، وتصدّر الفيلم قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاءت إيراداته في شباك تذاكر السينما، أمس، مليون و562 ألف و986 جنيه.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ بأنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

وصاحب كريم عبدالعزيز، محمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز، في أغنية «سمع هس»، ضمن أحداث فيلم بيت الروبي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، من كلمات فللينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.