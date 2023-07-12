716 ألف جنيه إيرادات فيلم البعبع في السينما خلال يوم واحد

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بـ 716 ألف و531 جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما تصدر فيلم بيت الروبي بإيرادات مليون و562 ألف و986 جنيه عن الأمس.

إيرادات الأفلام بالسينما

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم البعبع مبلغ 28 مليون جنيه على مدار الأسبوعين الماضيين، وجاءت إيرادات فيلم بيت الروبي بأكثر من 89 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع، كما تجاوزت حصيلة إيرادات فيلم تاج 33 مليون جنيه، وجاء إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 17 مليون جنيه.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، ولكن يتعرض لمفاجآت تدور كلها في يوم واحد، وتقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي تتخلله مشاهد الأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.