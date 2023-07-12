«التعليم» تطمئن طلاب الثانوية: مؤشرات النجاح مطمئنة للغاية

يختتم طلاب الثانوية العامة، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، صباح الغد، بمواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، وسط إجراءات مشددة داخل جميع اللجان، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة مطمئنة للغاية

وزفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة، لطلاب الثانوية العامة، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة في مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق، صباح الغد، تمثلت في أنّ مؤشرات النجاح مطمئنة للغاية ومبشرة في كثير من المواد الدراسية التي أدى الطلاب الامتحانات فيها، علاوة على حصول العديد من الطلاب على الدرجات النهائية في مادة الكيمياء، طبقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير بشكل منتظم

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، تتم بشكل منتظم، علاوة على رصد الدرجات داخل الكنترولات بشكل دقيق، كما أنّ الوزارة حريصة على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أنّه لا يوجد احتمالية لأي أخطاء داخل الكنترولات، ونعمل على إعطاء كل طالب درجاته التي يستحقها.

جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة اعتمدت على الفهم

وأكد وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وجميع الأسئلة كانت متزنة، كما أنّ الامتحانات وضعت وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وجميع حالات الغش التي تم رصدها خلال أعمال الامتحانات، تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الغشاشين، مشددا على أنّه لا يمكن المساواة بين طالب مجتهد وآخر غشاش.

نطبق قواعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشفافية ودقة

وطمأن وزير التعليم، طلاب الثانوية العامة، بشأن أعمال التصحيح، حيث أكد أنّ الكنترولات تطبق قواعد تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشفافية ودقة، وأنّ التصحيح يمر بأكثر من مرحلة تبدأ بمراجعة نماذج الإجابات ثم سحبها سكانر لتمريرها على الماسح الضوئي وتصحيحها في ضوء نموذج الإجابة المعتمد من قبل اللجنة المختصة في كل مادة دراسية، مشيرا إلى أنّ سيستم التصحيح الإلكتروني يعمل بكفاءة دون مشكلات ويشرف عليه فريق متخصص.