لطلاب الثانوية العامة.. روشتة للتفوق في امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا الخميس 13 يوليو، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، إذ يبدأ الامتحان الساعة 9 صباحًا، وينتهي في تمام الحادية عشرة صباحًا، لينته بذلك ماراثون الثانوية العامة.

ويقدم عددا من كبار أساتذة الرياضيات بالثانوية العامة عبر «الوطن» أبرز نصائح لمراجعة مادة الجبر والهندسة الفراغية بسهولة والحصول على الدرجات النهائية، مع تأكيدهم جميعًا أن الجبر والهندسة الفراغية تعد من أسهل وأمتع فروع الرياضة، وفيما يلي أبرز هذه النصائح:

الدكتور حاتم نصر: 5 نقاط مهمة لمراجعة الجبر ليلة الامتحان

ويقول الدكتور حاتم نصر فريد، مدرس الرياضيات البحتة والتطبيقية خلال حديثه لـ«الوطن»، إن مراجعة ليلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية تستوجب المذاكرة بهدوء وتركيز من خلال اتباع عدد من النصائح أبرزها:

- إعداد خطة للمراجعة تشمل جميع المواضيع التي جرى تغطيتها في المنهج.

- حدد المواضيع التي تعتبر أكثر أهمية، واحرص على مراجعتها بشكل أفضل.

- استخدم الموارد المتاحة، مثل الكتب الدراسية والملخصات والمواقع الإلكترونية، للمساعدة في فهم المفاهيم الصعبة وتدريبات الحل.

- تحدث مع أساتذة الرياضيات أو معلميك للحصول على المساعدة في المناطق التي تحتاج إلى تحسين.

- حاول حل الأسئلة السابقة والامتحانات السابقة للتمرن على الأسلوب والفهم.

- احرص على التركيز على الأسئلة التي تمت معالجتها بشكل خاطئ في السابق.

4. التركيز على الأفكار الرئيسية:

- تركز على المفاهيم الأساسية والأفكار الرئيسية في الموضوعات التي تحتاج إلى تحسين.

- حاول فهم العلاقات بين المفاهيم والأفكار وكيفية تطبيقها في حل المسائل.

- تحديد الأخطاء الشائعة التي تقع فيها، وتحاول تجنبها خلال الامتحان.

- حاول تصحيح الأخطاء السابقة، وتأكد من فهم الطريقة الصحيحة للحل.

- مراجعة المواد بشكل متعمق ومنتظم، وأن تستخدم الوقت المتاح بشكل فعال، وأن تحصل على قسط كافٍ من النوم والاسترخاء لضمان الحصول على أفضل نتيجة في الامتحان.

المدني مازن: ضرورة حل الامتحانات السابقة «بدأ بدرس التباديل والتوافيق»

ومن جهته، أكد الأستاذ المدني مازن مدرس الرياضيات بالثانوية العامة، على بدء مراجعة ليلة الامتحان باستذكار دروس التباديل والتوافيق ومبدأ العد، يليه نظريه ذات الحدين والإعداد المركبه، وأخيرا في الجبر المحددات والمصفوفات، والذي يتوقع هذا العام أن يأتي منه السؤال المقالي في الجبر، والذي قد يتضمن المحددات وايجاد قيمه المحدد باستخدام خواص المحددات.

ونصح بضرورة الحل بإجابات مختصرة مع مراجعه قوانين المنهج، إضاف إلى حل امتحانات السنوات السابقه، إذ أن امتحان الجبر والهندسه الفراغية دائما ما بيكون سهلا ومباشرا من حيث الافكار والمسائل التي تكون مباشره عن موضوعات الجبر والهندسة، ومعادلة الخط المستقيم، ومعادلة المستوة التي تعد من من أهم موضوعات الهندسة، مؤكدًا أن الجبر والهندسة الفراغية من المواد التي يتمكن الطالب من خلالها الحصول على الدرجات النهائية في الثانوية العامة.

أحمد عبد الفتاح: ضرورة مراجعة مفاهيم الهندسة الفراغية

وأشار الأستاذ أحمد عبد الفتاح مدرس الرياضيات بالثانوية العامة، في حديثه لـ«الوطن»، إلى ضرورة مراجعة مفاهيم الهندسه الفراغية مراجعه سريعة، مع التركيز على أهم النقاط في الجبر، إضافة إلى حل نماذج الوزارة الاسترشادية، مؤكدًا أن فرع الجبر من الفروع السهلة بالرياضة، والتي يتمكن الكثير من الطلاب من الحصول على الدرجات النهائية بها بتركيزهم خلال تأدية الامتحان، معربًا عن تمنياته للطلاب بالنجاح والتوفيق غدًا.