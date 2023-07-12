الترخيص لـ30 مطعما سياحيا جديدا في 5 محافظات.. منها 9 بالقاهرة

انتهت وزارة السياحة والآثار، خلال الشهرين الماضيين، من إجراءات الترخيص السياحي لـ30 مطعما سياحيا جديدا، وذلك في إطار تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص السياحية والفندقية، مما يسهم في تشجيع وزيادة الأنشطة السياحية في مصر.

الترخيص السياحي لـ30 منشأة

ومن جانبه، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، الموافقة على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بعد معاينتها من قبل عدد من اللجان، حيث ثبتت جاهزيتها للتشغيل من الناحية السياحية.

ترخيص 30 مطعما في القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والإسكندرية والسويس

وأضاف «عامر» أن هذه المنشآت مُوزعة على عدد من المحافظات السياحية، وهي 9 مطاعم بمحافظة القاهرة، و11 في محافظة الجيزة، و8 في محافظة البحر الأحمر، ومطعم واحد في محافظة الإسكندرية، ومطعم آخر في محافظة السويس.

معاينة العديد من المنشآت

وتقوم لجان الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بشكل مستمر بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية.