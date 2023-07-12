خالد الجندي: لا توجد آية في القرآن تمنع الرحمة لغير المسلمين.. «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يجوز تخصيص الدعاء بالرحمة لشخص دون غيره، لافتا إلى أن رحمة الله وسعت كل شيء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «لا توجد آية في القرآن الكريم تمنع الرحمة لغير المسلمين، ده ربنا بيقول (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، شوف ممكن يكون الوالدين هنا يكونوا كفار دول كانوا لسه خارجين من جاهلية وكان معظم آبائهم من الكفار، يبقى كده ماينفعش يترحموا عليه، لا طبعا يترحموا عليهم».

وتابع الجندي: «شمول الرحمة لغير المسلمين ممكن، لأنها ليس بالضرورة معناها الخروج من العذاب، لكن قد تكون تخفيف من العذاب داخل جهنم نفسها، وجمال الإسلام يكمن في أن الرحمة لا يمكن تخصيصها لأحد، مضيفًا أن هذا الكلام لا يعجب البعض ويتساءلون كيف ندعو بالرحمة لكافر؟».