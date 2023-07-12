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«إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل تصنيع أول حفار بترولي مصري بنسبة 100%

كتب:

محمد أيمن سالم
05:59 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الحفار المصري

الحفار المصري

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، جهود الدولة المصرية في توطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الخارج. 

وقالت الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر نجحت في تصنيع أول حفار بترولي «مصري الصنع» بنسبة 100%.

تعاون مصري صيني

وأضافت أن الحفار صنع بتعاون مصري صيني وسيتم تشغيله بواسطة شركة الحفر المصرية ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.

وتابعت بأن الحفار صنع بقوة حفر تبلغ 2000 حصان؛ ليعمل بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

صناعة الحفار

وأكملت الإعلامية حديثها قائلة: «تأتي صناعة هذا الحفار الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن صفقة مبدئية بقيمة 44 مليون دولار».

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