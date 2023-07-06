احذر قيادة السيارة أثناء وجود مسمار في الكاوتش.. تعرف على النصائح

يجب على سائق السيارة، قبل التحرك بها، أن يطمئن إلى أن إطارات السيارة سليمة لأنها من الأمور بالغة الخطورة عندما تتحرك السيارة ويكون فيها تلك الإطارات مشاكل مثل عدم ربطها بشكل جيد، أو وجود مسامير فيها، ومن الأفضل عدم التحرك بالسيارة والسير بها مسافة طويلة عند وجود مسمار في الكاوتش، وذلك وفق خبير السيارات خالد محمد.

مخاطر وجود مسامير في الكاوتش

وأضاف خبير السيارات، في حديثه لـ«الوطن»، أنه من الضروري ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم مع فصل الصيف، وفق المعلن من الكتالوج الخاص بالسيارة، وذلك من عوامل الأمان التي تهدف للحفاظ على سلامة السائق والحفاظ على السيارة وكذلك عدم السير بالسيارة وداخل (الكاوتش) مسامير.

ووفق حديث خبير السيارات يقدم مجموعة من النصائح للسائق قبل قيادة سيارته، خاصة في فصل الصيف وهي كالتالي:

نصائح قبل قيادة السيارة

- مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء وانفجار الإطارات.

- التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة.

- يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

- تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر.

- التحقق دائمًا من مياه «الردياتير» وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

- تجنب تزويد مياه «الردياتير» الساخنة بمياه باردة إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف «وش السلندر».

- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق.

- التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء «الردياتير» أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء في وجه السائق.

- التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء «الردياتير» وقربة المياه.

- عدم ملء خزان الوقود بشكل كام خلال فصل الصيف.