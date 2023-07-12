أحمد موسى: القاهرة تستضيف «مؤتمر الجوار» لبحث وقف إطلاق النار بالسودان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤتمر دول الجوار الذي يُعقد غدا الخميس في القاهرة، سيبحث فيه قادة دول الجوار موقف الأزمة السودانية، بهدف وقف إطلاق النار وحقن الدماء برعاية مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المستويات الإقليمية والدولية

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قادة دول الجوار بدأت في التوافد على القاهرة اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن مصر تحركت على المستويات الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية.

وتابع أحمد موسى قائلا: «مصر تحركت مبكرا من خلال زيارة لوزير الخارجية لجنوب السودان وتشاد، وتوصيل رسائل الرئيس السيسي لمسؤولي البلدين، علاوة على تمثيل مصر في مجلس الأمن بشأن عرض حلول ومقترحات الأزمة السودانية».

واستكمل أحمد موسى: «وصلنا لآخر نقطة على حدود مصر مع السودان؛ لإظهار تحرك مصر أمام العالم، حيث تم استقبال نحو ربع مليون سوداني بالأراضي المصرية منذ 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، إضافة إلى توفير موارد ضخمة لاستقبال النازحين من الجنسيات المتعددة والسودانيين للبلاد، عبر ميناء أرقين.

استقبال السودانيين بمصر

وتابع أحمد موسى: «استقبال السودانيين بمصر كلف الدولة كثيرا في هذا الملف، لكن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة، ومصر لم تترك طريقا إلا وسلكته لإعادة الاستقرار والأمن للشعب السوداني الشقيق، ومصر تدعوا لقمة دول الجوار المتضررة من الاشتباكات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع أسعار كبيرة، لكن هناك مسؤولية على مصر والعالم، والجميع ينتظر القمة غدا وما ستؤول إليه».

واختتم: «العالم لا يريد أن تتحول الأزمة السودانية لما يحدث في أوكرانيا، خاصة أن روسيا أعلنت أن الحرب لن تنتهي، والأمر شأن داخلي للسودان فقط؛ لأن مصر رفضت تدخل الأطراف الأجنبية».